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Ночью тремя БПЛА Shahed РФ ударила по предприятию на Харьковщине – Синегубов

Происшествия 08:56   11.06.2023
Оксана Якушко
Ночью тремя БПЛА Shahed РФ ударила по предприятию на Харьковщине – Синегубов

Магистральный аммиакопровод в Купянском районе враг дважды обстреливал за сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг вел огонь по населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

«Минувшей ночью, около 1:50, российские оккупанты нанесли удары с использованием трех БПЛА Shahed по территории гражданского предприятия в Богодуховском районе. Возник пожар», — рассказал Синегубов.

3 частных жилых дома и хозяйственные сооружения повреждены в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района. Пострадавших нет.

В селе Куриловка Купянского района в результате вражеских обстрелов также поврежден дом. К счастью, без раненых.

Магистральный аммиакопровод в Купянском районе враг дважды обстреливал за сутки, но утечки аммиака и угрозы для гражданского населения нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 08:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Магистральный аммиакопровод в Купянском районе враг дважды обстреливал за сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".