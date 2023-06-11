Ночью тремя БПЛА Shahed РФ ударила по предприятию на Харьковщине – Синегубов

Магистральный аммиакопровод в Купянском районе враг дважды обстреливал за сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг вел огонь по населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

«Минувшей ночью, около 1:50, российские оккупанты нанесли удары с использованием трех БПЛА Shahed по территории гражданского предприятия в Богодуховском районе. Возник пожар», — рассказал Синегубов.

3 частных жилых дома и хозяйственные сооружения повреждены в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района. Пострадавших нет.

В селе Куриловка Купянского района в результате вражеских обстрелов также поврежден дом. К счастью, без раненых.

Магистральный аммиакопровод в Купянском районе враг дважды обстреливал за сутки, но утечки аммиака и угрозы для гражданского населения нет.