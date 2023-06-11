Ночью тремя БПЛА Shahed РФ ударила по предприятию на Харьковщине – Синегубов
Магистральный аммиакопровод в Купянском районе враг дважды обстреливал за сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки враг вел огонь по населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.
«Минувшей ночью, около 1:50, российские оккупанты нанесли удары с использованием трех БПЛА Shahed по территории гражданского предприятия в Богодуховском районе. Возник пожар», — рассказал Синегубов.
3 частных жилых дома и хозяйственные сооружения повреждены в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района. Пострадавших нет.
В селе Куриловка Купянского района в результате вражеских обстрелов также поврежден дом. К счастью, без раненых.
Магистральный аммиакопровод в Купянском районе враг дважды обстреливал за сутки, но утечки аммиака и угрозы для гражданского населения нет.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 08:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Магистральный аммиакопровод в Купянском районе враг дважды обстреливал за сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".