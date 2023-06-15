Live
  • Четвер 15.06.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)

Події 16:24   15.06.2023
Оксана Якушко
Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)

Кількість обстрілів у Куп’янському районі Харківської області помітно зменшилася тому, що там зараз активно ремонтують трубу Аміакопроводу Тольятті — Одеса, призначеного для перекачування аміаку з рф територією України на експорт, вважає український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан

«Вони (росіяни) трохи знизили тиск на район Куп’янська, особливо коли знищили там аміачну трубу. Може, її зараз ремонтують, тому на час ремонту, а це кілька тижнів, вони можуть зменшити наступальні операції, щоби не травмувати. Це таке болюче питання для Путіна – ця труба, для американських компаній і для деяких наших політиків, які хочуть собі наарахаміти щось із прокачування аміаку», – заявив Роман Світан.

Військовий експерт не виключає, що затишшя на фронті виникло після домовленості.

«Та й ми, ЗСУ, там, до речі, перестали рухатися. Це може бути взаємна домовленість. Ну, подивимося, якщо знову питання щодо аміаку виникатиме, а в Харківській та Луганській областях обопільно перестали рухатися. Ремонтуємо, дуже переживаємо, щоб Путін продав свій аміак американцям», – зазначив військовий експерт.

Читайте також: Що з повітрям у містах Харківщини після викиду аміаку: оперативна інформація

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Холери на Харківщині поки що немає
Холери на Харківщині поки що немає
15.06.2023
Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом
Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом
15.06.2023
У поліції закликають харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу
У поліції закликають харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу
15.06.2023
Відкрили для руху транспорту вулиці Римарську і Петра Григоренка у Харкові
Відкрили для руху транспорту вулиці Римарську і Петра Григоренка у Харкові
15.06.2023
Волонтер із Китаю розмальовує у Харкові зруйновані будинки Північної Салтівки
Волонтер із Китаю розмальовує у Харкові зруйновані будинки Північної Салтівки
15.06.2023
Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб
Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб
15.06.2023

Новини за темою:

16:24
Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)
16:11
Вбито та поранено майже сотню окупантів: успіхи ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом
14:50
Понад 2 тис наркорослин мешканець Балаклійщини вирощував на городі (фото)
14:38
Ракетами Х-35 росіяни хочуть бити по Харківщині – Генштаб
14:35
Грабував односельців разом з окупантами: на Харківщині піймали рецидивіста

  • Категорії: Події, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 16:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість обстрілів у Куп’янському районі Харківської області помітно зменшилася тому, що там зараз активно ремонтують трубу Аміакопроводу Тольятті — Одеса, призначеного для перекачування аміаку з рф територією України на експорт, вважає український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан . ".