Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)
Кількість обстрілів у Куп’янському районі Харківської області помітно зменшилася тому, що там зараз активно ремонтують трубу Аміакопроводу Тольятті — Одеса, призначеного для перекачування аміаку з рф територією України на експорт, вважає український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан .
«Вони (росіяни) трохи знизили тиск на район Куп’янська, особливо коли знищили там аміачну трубу. Може, її зараз ремонтують, тому на час ремонту, а це кілька тижнів, вони можуть зменшити наступальні операції, щоби не травмувати. Це таке болюче питання для Путіна – ця труба, для американських компаній і для деяких наших політиків, які хочуть собі наарахаміти щось із прокачування аміаку», – заявив Роман Світан.
Військовий експерт не виключає, що затишшя на фронті виникло після домовленості.
«Та й ми, ЗСУ, там, до речі, перестали рухатися. Це може бути взаємна домовленість. Ну, подивимося, якщо знову питання щодо аміаку виникатиме, а в Харківській та Луганській областях обопільно перестали рухатися. Ремонтуємо, дуже переживаємо, щоб Путін продав свій аміак американцям», – зазначив військовий експерт.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 16:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість обстрілів у Куп’янському районі Харківської області помітно зменшилася тому, що там зараз активно ремонтують трубу Аміакопроводу Тольятті — Одеса, призначеного для перекачування аміаку з рф територією України на експорт, вважає український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан . ".