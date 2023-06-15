Ремонтируют трубу с аммиаком — Свитан пояснил затишье на Харьковщине (видео)

Количество обстрелов в Купянском районе Харьковской области заметно уменьшилось потому, что там сейчас активно ремонтируют трубу Аммиакопровода Тольятти — Одесса, предназначенного для перекачки аммиака из рф по территории Украины на экспорт, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

«Они (россияне) чуть снизили давление на район Купянска, особенно когда уничтожили там аммиачную трубу. Может, ее сейчас ремонтируют, потому и на время ремонта, а это несколько недель, они могут уменьшить наступательные операции, чтобы не травмировать. Это такой больной вопрос для Путина – эта труба, для американских компаний и для некоторых наших политиков, которые хотят себе наарахамить что-то с прокачки аммиака» -заявил Роман Свитан.

Военный эксперт не исключает, что затишье на фронте возникло после договоренности.

«Да и мы, ВСУ, там, кстати, перестали двигаться. Это может быть обоюдная договоренность. Ну, посмотрим, если снова вопрос по аммиаку будет возникать, значит потому в Харьковской и Луганской областях обоюдно перестали двигаться. Ремонтируем, сильно переживаем, чтобы Путин продал свой аммиак американцам», — отметил военный эксперт.