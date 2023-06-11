Россияне из РСЗО обстреляли Циркуны под Харьковом – Синегубов
Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Предварительно, кассетными боеприпасами. Профильные службы выехали на места попадания, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 16:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".