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Россияне из РСЗО обстреляли Циркуны под Харьковом – Синегубов

Происшествия 16:46   11.06.2023
Оксана Якушко
Россияне из РСЗО обстреляли Циркуны под Харьковом – Синегубов

Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно, кассетными боеприпасами. Профильные службы выехали на места попадания, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 16:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".