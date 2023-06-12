Генштаб сообщил о больших потерях врага и авиаударах по Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 июня проинформировал, что армия РФ несет значительные потери на Бахмутском направлении, обороняется — на Запорожском и Херсонском. На Харьковщине — продолжает обстрелы и авиаудары.

«Противник нанес авиационные удары по населенному пункту Колонтаев Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Ветеринарное, Стрелечья, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузово, Чугуновка и Амбарное в Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка и Берестовое», — перечислили в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла один ракетный и 36 авиационных ударов, а также — 38 обстрелов из РСЗО. Основные усилия противника сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

«В течение последней недели на Бахмутском направлении российские захватчики несут значительные потери. Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области, ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен, и, за неимением достаточного количества медперсонала, имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых», — отметили в Генштабе.

Помимо боев на Донбассе, противник вынужден обороняться на Запорожском и Херсонском направлениях. Удары по оккупантам продолжают наносить украинская авиация и артиллерия.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага», — сообщили в ГШ.