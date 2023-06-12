Обстріли Харківщини: били з “Урагана”, за добу – дві пожежі – ДСНС

У ГУ ДСНС України повідомили про пожежі через ворожі обстріли у Вовчанську та Хорошевому. По Циркунах ворог вдарив із РСЗВ.

“Протягом доби рятувальники Харківщини гасили дві пожежі, спричинені ударами окупаційних військ рф по населених пунктах Харківського і Чугуївського районів. У м. Вовчанську росіяни поцілили у промисловий об’єкт. Там виникла пожежа на площі 250 кв.м. А у селищі Хорошеве Харківського району був обстріляний дачний кооператив. На його території виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на площі 40 кв.м. Також пошкоджень зазнали декілька сусідніх дачних будинків та господарчих забудов”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також за добу рятувальники двічі виїжджали на місця прильотів. У Липцях пошкоджені вікна в одному з приватних домоволодінь та лінія електропередач.

“По селу Циркуни Циркунівської громади стріляли РСЗВ “Ураган”. Пошкоджені 10 приватних домоволодінь і три приватних авто.”, – уточнили в ДСНС.