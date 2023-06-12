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Обстріли Харківщини: били з “Урагана”, за добу – дві пожежі – ДСНС

Події 08:23   12.06.2023
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: били з “Урагана”, за добу – дві пожежі – ДСНС

У ГУ ДСНС України повідомили про пожежі через ворожі обстріли у Вовчанську та Хорошевому. По Циркунах ворог вдарив із РСЗВ.

“Протягом доби рятувальники Харківщини гасили дві пожежі, спричинені ударами окупаційних військ рф по населених пунктах Харківського і Чугуївського районів. У м. Вовчанську росіяни поцілили у промисловий об’єкт. Там виникла пожежа на площі 250 кв.м. А у селищі Хорошеве Харківського району був обстріляний дачний кооператив. На його території виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на площі 40 кв.м. Також пошкоджень зазнали декілька сусідніх дачних будинків та господарчих забудов”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також за добу рятувальники двічі виїжджали на місця прильотів. У Липцях пошкоджені вікна в одному з приватних домоволодінь та лінія електропередач.

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“По селу Циркуни Циркунівської громади стріляли РСЗВ “Ураган”. Пошкоджені 10 приватних домоволодінь і три приватних авто.”, – уточнили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 08:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України повідомили про пожежі через ворожі обстріли у Вовчанську та Хорошевому. По Циркунах ворог вдарив із РСЗВ".