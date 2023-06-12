Синєгубов заявив про ранкові обстріли Харківщини: двоє поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ вдарила близько 5:30 ранку по Шевченковому в Куп’янському районі, а також обстріляла Вільхуватку – в Богодухівському.

“Сьогодні вранці внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп’янського району зазнав поранення 40-річний чоловік. Біля 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп’янського району, пошкоджений об’єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Вночі ворог також ударив по селу Хорошеве в Харківському районі. Звук вибуху чули в Харкові.

“Зруйнований двоповерховий житловий будинок, ще один двоповерховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих”, – додав Синєгубов.

Минулої доби під обстрілами також опинилися Вовчанськ, Липці та Циркуни. По Циркунах били з “Урагану”. Подробиці раніше повідомляла ДСНС.