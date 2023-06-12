Live
  • Понедельник 12.06.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)

Происшествия 15:19   12.06.2023
Виктория Яковенко
РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)

12 июня в 3:40 оккупанты нанесли удары по Харьковскому району двумя крылатыми ракетами «Калибр».

«Предварительно были использованы две ракеты Калибр, которые были запущены с акватории Черного моря. На месте частично разрушены около 12 частных жилых зданий, на территории одного из которых произошел пожар», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Раненых или погибших в результате обстрела нет.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Читайте также: Обстрелы Харьковщины за сутки: в прокуратуре сообщили о еще одной раненой

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)
РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)
12.06.2023
Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых
Синегубов заявил об утренних обстрелах Харьковщины: двое раненых
12.06.2023
Подрыв курсантов: начальника кафедры отправили под домашний арест и уволили
Подрыв курсантов: начальника кафедры отправили под домашний арест и уволили
12.06.2023
В Харькове задержали агента российского ГРУ (видео)
В Харькове задержали агента российского ГРУ (видео)
12.06.2023
Если Путин умрет или его устранят. Китай разрабатывает запасной план – СМИ
Если Путин умрет или его устранят. Китай разрабатывает запасной план – СМИ
12.06.2023
Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня
Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня
12.06.2023

Новости по теме:

15:19
РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)
14:57
На Харьковщине машиниста, который обворовывал УЗ, посадили на 4 года
13:37
Третий день подряд враг обстреливает село Ивашки: населенный пункт обесточен
13:25
ХПИ переплатил за свет более 4 млн грн: прокуратура обратилась в суд
12:59
Подрыв курсантов: начальник кафедры шантажом заставил разбирать боеприпас

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 15:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня в 3:40 оккупанты нанесли удары по Харьковскому району двумя крылатыми ракетами «Калибр».".