РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)

12 июня в 3:40 оккупанты нанесли удары по Харьковскому району двумя крылатыми ракетами «Калибр».

«Предварительно были использованы две ракеты Калибр, которые были запущены с акватории Черного моря. На месте частично разрушены около 12 частных жилых зданий, на территории одного из которых произошел пожар», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Раненых или погибших в результате обстрела нет.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).