РФ ударила двумя ракетами «Калибр» по Харьковщине (видео последствий)
12 июня в 3:40 оккупанты нанесли удары по Харьковскому району двумя крылатыми ракетами «Калибр».
«Предварительно были использованы две ракеты Калибр, которые были запущены с акватории Черного моря. На месте частично разрушены около 12 частных жилых зданий, на территории одного из которых произошел пожар», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Раненых или погибших в результате обстрела нет.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня в 3:40 оккупанты нанесли удары по Харьковскому району двумя крылатыми ракетами «Калибр».".