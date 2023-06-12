РФ вдарила двома ракетами «Калібр» по Харківщині (відео наслідків)
12 червня о 3:40 окупанти завдали ударів по Харківському району двома крилатими ракетами «Калібр».
«Попередньо, були використані дві ракети Калібр, які були запущені з акваторії Чорного моря. На місці частково зруйновано близько 12 приватних житлових будівель, на території однієї з який відбулася пожежа», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Поранених або загиблих внаслідок обстрілу немає.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня о 3:40 окупанти завдали ударів по Харківському району двома крилатими ракетами «Калібр».".