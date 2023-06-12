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РФ вдарила двома ракетами «Калібр» по Харківщині (відео наслідків)

Події 15:19   12.06.2023
Вікторія Яковенко
РФ вдарила двома ракетами «Калібр» по Харківщині (відео наслідків)

12 червня о 3:40 окупанти завдали ударів по Харківському району двома крилатими ракетами «Калібр».

«Попередньо, були використані дві ракети Калібр, які були запущені з акваторії Чорного моря. На місці частково зруйновано близько 12 приватних житлових будівель, на території однієї з який відбулася пожежа», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Поранених або загиблих внаслідок обстрілу немає.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 15:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня о 3:40 окупанти завдали ударів по Харківському району двома крилатими ракетами «Калібр».".