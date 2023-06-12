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Обстріли Харківщини за добу: у прокуратурі повідомили про ще одну поранену

Події 11:15   12.06.2023
Вікторія Яковенко
Обстріли Харківщини за добу: у прокуратурі повідомили про ще одну поранену Фото: Харківська обласна прокуратура

12 червня о 5:00 армія РФ завдала ударів по селищу Шевченкове. Внаслідок обстрілу поранення отримали 33-річний чоловік та 44-річна жінка.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Також 12 червня російські військові вдарили з «Калібру» по селищу Хорошеве.

«Зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено ще 12 будинків. Сталася пожежа в будівлі гаража та господарчої споруди на площі 40 кв. м. 12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району: отримав поранення 40-річний мирний мешканець. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії», – додали в прокуратурі.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня о 5:00 армія РФ завдала ударів по селищу Шевченкове. Внаслідок обстрілу поранення отримали 33-річний чоловік та 44-річна жінка".