Обстріли Харківщини за добу: у прокуратурі повідомили про ще одну поранену
Фото: Харківська обласна прокуратура
12 червня о 5:00 армія РФ завдала ударів по селищу Шевченкове. Внаслідок обстрілу поранення отримали 33-річний чоловік та 44-річна жінка.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Також 12 червня російські військові вдарили з «Калібру» по селищу Хорошеве.
«Зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено ще 12 будинків. Сталася пожежа в будівлі гаража та господарчої споруди на площі 40 кв. м. 12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району: отримав поранення 40-річний мирний мешканець. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії», – додали в прокуратурі.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня о 5:00 армія РФ завдала ударів по селищу Шевченкове. Внаслідок обстрілу поранення отримали 33-річний чоловік та 44-річна жінка".