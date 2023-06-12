Обстрелы Харьковщины за сутки: в прокуратуре сообщили о еще одной раненой
Фото: Харьковская областная прокуратура
12 июня в 5:00 армия РФ нанесла удары по поселку Шевченково. В результате обстрела ранения получили 33-летний мужчина и 44-летняя женщина.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Также 12 июня российские военные ударили из «Калибра» по поселку Хорошево.
«Разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены еще 12 домов. Произошел пожар в здании гаража и хозяйственной постройки на площади 40 кв. м. 12 июня около 1:40 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района: получил ранение 40-летний мирный житель. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии», — добавили в прокуратуре.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня в 5:00 армия РФ нанесла удары по поселку Шевченково. В результате обстрела ранения получили 33-летний мужчина и 44-летняя женщина.".