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Обстрелы Харьковщины за сутки: в прокуратуре сообщили о еще одной раненой

Происшествия 11:15   12.06.2023
Виктория Яковенко
Обстрелы Харьковщины за сутки: в прокуратуре сообщили о еще одной раненой Фото: Харьковская областная прокуратура

12 июня в 5:00 армия РФ нанесла удары по поселку Шевченково. В результате обстрела ранения получили 33-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Также 12 июня российские военные ударили из «Калибра» по поселку Хорошево.

«Разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены еще 12 домов. Произошел пожар в здании гаража и хозяйственной постройки на площади 40 кв. м. 12 июня около 1:40 оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района: получил ранение 40-летний мирный житель. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии», — добавили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня в 5:00 армия РФ нанесла удары по поселку Шевченково. В результате обстрела ранения получили 33-летний мужчина и 44-летняя женщина.".