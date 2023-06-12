Последствия обстрелов Харьковщины: полиция опубликовала фото
За минувшие сутки в Харьковской области ранены обстрелами два человека. Есть разрушения в Волчанске, Хорошево и Липцах, сообщает полиция.
«За прошедшие сутки враг обстреливал Харьковский, Чугуевский, Купянский и Богодуховский районы из разных видов вооружений. В селе Циркуны в результате обстрела получили повреждения около 10 жилых домов, хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды разрушили жилые дома в Волчанске, поселке Хорошево и селе Липцы. Сегодня утром россияне обстреляли село Ольховатка и поселок Шевченково Купянского района. Поврежден объект гражданской промышленности и жилой дом. Ранены 33-летний и 40-летний мужчины», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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На места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области ранены обстрелами два человека. Есть разрушения в Волчанске, Хорошево и Липцах, сообщает полиция".