Последствия обстрелов Харьковщины: полиция опубликовала фото

За минувшие сутки в Харьковской области ранены обстрелами два человека. Есть разрушения в Волчанске, Хорошево и Липцах, сообщает полиция.

«За прошедшие сутки враг обстреливал Харьковский, Чугуевский, Купянский и Богодуховский районы из разных видов вооружений. В селе Циркуны в результате обстрела получили повреждения около 10 жилых домов, хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды разрушили жилые дома в Волчанске, поселке Хорошево и селе Липцы. Сегодня утром россияне обстреляли село Ольховатка и поселок Шевченково Купянского района. Поврежден объект гражданской промышленности и жилой дом. Ранены 33-летний и 40-летний мужчины», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.