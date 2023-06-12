Наслідки обстрілів Харківщини: поліція опублікувала фото
Минулої доби в Харківській області поранені обстрілами двоє людей. Є руйнування у Вовчанську, Хорошевому та Липцях, повідомляє поліція.
“Минулої доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Куп’янський та Богодухівський райони з різних видів озброєння. У селі Циркуни внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень близько 10 житлових будинків, господарчі споруди. Також ворожі снаряди зруйнували житлові будинки у місті Вовчанськ, селищі Хорошеве та селі Липці. Сьогодні вранці росіяни обстріляли село Вільхуватка та селище Шевченкове Куп’янського району. Пошкоджений об’єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Поранені 33-річний і 40-річний чоловіки”, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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На місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області поранені обстрілами двоє людей. Є руйнування у Вовчанську, Хорошевому та Липцях, повідомляє поліція".