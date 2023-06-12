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Армія РФ завдала авіаударів по двох селах на Харківщині – Генштаб

Події 19:29   12.06.2023
Олена Нагорна
Армія РФ завдала авіаударів по двох селах на Харківщині – Генштаб

Протягом доби армія РФ завдала ударів двома крилатими ракетами морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині, обстріляла селище Шевченкове, завдала авіаударів у районах сіл Мілове та Кислівка Куп’янського району, а також гатила з мінометів та артилерії по 14 населених пунктах регіону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Так, внаслідок обстрілу селища Шевченкове знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Читайте також: РФ вдарила двома ракетами «Калібр» по Харківщині (відео наслідків)

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище та Бударки, а на Куп’янському – Дворічну, Масютівку, Лиман Перший, Кислівку, Табаївку та Берестове.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 19:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ завдала ударів двома крилатими ракетами морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині, обстріляла селище Шевченкове, завдала авіаударів у районах сіл Мілове та Кислівка Куп’янського району, а також гатила з мінометів та артилерії по 14 населених пунктах регіону.".