“Є ймовірність пусків ракет”, – начальник Харківського гарнізону
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликає не ігнорувати повітряну тривогу.
“У районі ворожого аеродрому «Оленья» зафіксовано активність бомбардувальників-ракетоносців, а саме Ту-95. Є ймовірність пусків ракет”, – написав Мельник у Telegram.
Зазначимо, що повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 22:09.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 22:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликає не ігнорувати повітряну тривогу.".