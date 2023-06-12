“Є ймовірність пусків ракет”, – начальник Харківського гарнізону

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликає не ігнорувати повітряну тривогу.

“У районі ворожого аеродрому «Оленья» зафіксовано активність бомбардувальників-ракетоносців, а саме Ту-95. Є ймовірність пусків ракет”, – написав Мельник у Telegram.

Зазначимо, що повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 22:09.