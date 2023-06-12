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“Є ймовірність пусків ракет”, – начальник Харківського гарнізону

Суспільство 22:11   12.06.2023
Олена Нагорна
“Є ймовірність пусків ракет”, – начальник Харківського гарнізону

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликає не ігнорувати повітряну тривогу.

“У районі ворожого аеродрому «Оленья» зафіксовано активність бомбардувальників-ракетоносців, а саме Ту-95. Є ймовірність пусків ракет”, – написав Мельник у Telegram.

Зазначимо, що повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 22:09.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 22:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликає не ігнорувати повітряну тривогу.".