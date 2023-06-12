Поліція закликала жителів Харківщини не ігнорувати тривогу

Поліція Харківщини закликає не ігнорувати повітряну тривогу.

“Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — пишуть у Telegram-каналі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в Харківській області о 22:09. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомив про активність бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 в районі ворожого аеродрому «Оленья» та ймовірність пусків ракет.