Поліція закликала жителів Харківщини не ігнорувати тривогу
Поліція Харківщини закликає не ігнорувати повітряну тривогу.
“Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — пишуть у Telegram-каналі ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в Харківській області о 22:09. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомив про активність бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 в районі ворожого аеродрому «Оленья» та ймовірність пусків ракет.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 22:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини закликає не ігнорувати повітряну тривогу.".