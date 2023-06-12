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Поліція закликала жителів Харківщини не ігнорувати тривогу

Суспільство 22:55   12.06.2023
Олена Нагорна
Поліція закликала жителів Харківщини не ігнорувати тривогу

Поліція Харківщини закликає не ігнорувати повітряну тривогу.

“Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — пишуть у Telegram-каналі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в Харківській області о 22:09. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомив про активність бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 в районі ворожого аеродрому «Оленья» та ймовірність пусків ракет.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 22:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини закликає не ігнорувати повітряну тривогу.".