Нічна атака: ракети вдарили в житлову п’ятиповерхівку, є поранені та загиблі

Далека авіація армії РФ вночі випустила по Україні крилаті ракети. Уже відомо про кілька “прильотів” у Кривому Розі, там удар припав по багатоповерховому будинку, рятувальники розбирають завали. Над Києвом усі ракети збили.

“Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 були знищені протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма “Шахедами”, один – знищений нашими захисниками. Кривий Ріг. На жаль, є постраждалі у вкрай тяжкому стані. Інформація уточнюється”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Подробиці щодо ситуації у Кривому Розі навело місцеве керівництво.

“Високоточні” потвори влучили в декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста, у тому числі у п’ятиповерховий будинок, — написав зранку начальник Криворізької МВА Олексендр Вілкул. – Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами“.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що є не лише поранені, а й загиблі.

Також про атаку повідомило керівництво Київської МВА.

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“Противник застосував крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила”, – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Наразі в Україні знову оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про повторні запуски ракет ворожою стратегічною авіацією.