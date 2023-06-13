В Кривом Роге — трое погибших и десятки раненых: горит 5-этажка (фото)

Наибольшие последствия от ночной ракетной атаки РФ — в Кривом Роге. Крылатые ракеты ударили по нескольким локациям в городе. С ночи горит жилая многоэтажка, людей ищут под завалами.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что три крылатые ракеты, летевшие на Кривой Рог, сбила ПВО. Однако в городе есть прилеты по гражданским объектам.

«Изуродована пятиэтажка. ‼️Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. Его укрощают спасатели», — написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Видео с места трагедии опубликовал в telegram Президент Украины Владимир Зеленский.

«Спасательная операция в Кривом Роге продолжается», — подписал он.

По информации Сергея Лысака, еще трое пострадавших – на частном предприятии. Там под завалами еще могут оставаться люди. На месте проводят спасательную операцию. Также в этой локации разбиты шесть легковых машин.

«Еще четыре травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен. Разбито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже успокоили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении», — сообщил Лысак.