Нічний удар по Харкову: рятувальники гасили три пожежі

Армія РФ вночі вдарила по Харкову “Шахедами”. У ДСНС повідомили, що пожежі сталися у двох районах міста.

“Протягом доби рятувальники Харківщини гасили три пожежі, спричинені ударами окупаційних військ рф, у Київському та Салтівському районах міста Харкова”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше мер міста Ігор Терехов відзначив, що під ударами опинилися комунальне підприємство та складські приміщення.

Також рятувальники поінформували, що за добу тричі виїжджали на місця “прильотів” у різних населених пунктах Харківської області: Шевченковому, Вільхуватці та Золочеві. Усі вони опинилися під ворожими обстрілами.

“Внаслідок обстрілів пошкоджено дев’ять приватних домоволодінь, два гаражі, один легковий автомобіль та господарські споруди”, – зазначили в ДСНС.