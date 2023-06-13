Нічний удар по Харкову: рятувальники гасили три пожежі
Армія РФ вночі вдарила по Харкову “Шахедами”. У ДСНС повідомили, що пожежі сталися у двох районах міста.
“Протягом доби рятувальники Харківщини гасили три пожежі, спричинені ударами окупаційних військ рф, у Київському та Салтівському районах міста Харкова”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: Нічна атака: під ударом були три регіони, у тому числі Харківщина – дані ЗСУ
Раніше мер міста Ігор Терехов відзначив, що під ударами опинилися комунальне підприємство та складські приміщення.
Також рятувальники поінформували, що за добу тричі виїжджали на місця “прильотів” у різних населених пунктах Харківської області: Шевченковому, Вільхуватці та Золочеві. Усі вони опинилися під ворожими обстрілами.
“Внаслідок обстрілів пошкоджено дев’ять приватних домоволодінь, два гаражі, один легковий автомобіль та господарські споруди”, – зазначили в ДСНС.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Нічний удар по Харкову: рятувальники гасили три пожежі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вночі вдарила по Харкову “Шахедами”. У ДСНС повідомили, що пожежі сталися у двох районах міста".