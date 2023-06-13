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Нічний удар по Харкову: рятувальники гасили три пожежі

Події 08:29   13.06.2023
Оксана Горун
Нічний удар по Харкову: рятувальники гасили три пожежі

Армія РФ вночі вдарила по Харкову “Шахедами”. У ДСНС повідомили, що пожежі сталися у двох районах міста.

“Протягом доби рятувальники Харківщини гасили три пожежі, спричинені ударами окупаційних військ рф, у Київському та Салтівському районах міста Харкова”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • Раніше мер міста Ігор Терехов відзначив, що під ударами опинилися комунальне підприємство та складські приміщення.

    Також рятувальники поінформували, що за добу тричі виїжджали на місця “прильотів” у різних населених пунктах Харківської області: Шевченковому, Вільхуватці та Золочеві. Усі вони опинилися під ворожими обстрілами.

    “Внаслідок обстрілів пошкоджено дев’ять приватних домоволодінь, два гаражі, один легковий автомобіль та господарські споруди”, – зазначили в ДСНС.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 08:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вночі вдарила по Харкову “Шахедами”. У ДСНС повідомили, що пожежі сталися у двох районах міста".