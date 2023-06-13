Ночной удар по Харькову: спасатели тушили три пожара

Армия РФ ночью ударила по Харькову «Шахедами». В ГСЧС сообщили, что пожары случились в двух районах города.

«В течение суток спасатели Харьковщины тушили три пожара, вызванные ударами оккупационных войск рф в Киевском и Салтовском районах города Харькова», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что под ударами оказались коммунальное предприятие и складские помещения.

Также спасатели проинформировали, что за сутки трижды выезжали на места «прилетов» в различных населенных пунктах Харьковской области: Шевченково, Ольховатке и Золочеве. Все они оказались под вражескими обстрелами.

«В результате обстрелов повреждены девять частных домовладений, два гаража, один легковой автомобиль и хозяйственные постройки», — отметили в ГСЧС.