Ночной удар по Харькову: спасатели тушили три пожара
Армия РФ ночью ударила по Харькову «Шахедами». В ГСЧС сообщили, что пожары случились в двух районах города.
«В течение суток спасатели Харьковщины тушили три пожара, вызванные ударами оккупационных войск рф в Киевском и Салтовском районах города Харькова», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что под ударами оказались коммунальное предприятие и складские помещения.
Также спасатели проинформировали, что за сутки трижды выезжали на места «прилетов» в различных населенных пунктах Харьковской области: Шевченково, Ольховатке и Золочеве. Все они оказались под вражескими обстрелами.
«В результате обстрелов повреждены девять частных домовладений, два гаража, один легковой автомобиль и хозяйственные постройки», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью ударила по Харькову «Шахедами». В ГСЧС сообщили, что пожары случились в двух районах города".