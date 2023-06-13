Генштаб: про атаку Харківщини дронами Shahed і авіаудар по Куп’янському району

Протягом доби армія РФ атакувала Харківську область дронами Shahed, завдала авіаудару в районі села Крохмальне Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 20 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

“Окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. ППО знищила 11 крилатих ракет та один ударний дрон”, – пише Генштаб.

На Харківщині на Слобожанському напрямку супротивник обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Івашки, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка, а на Куп’янському напрямку – Кам’янку, Тополі, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Куп’янськ, Кислівку та Берестове.