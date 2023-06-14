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Ночная ракетная атака: в Одессе трое погибших и 13 раненых (фото, видео)

Происшествия 07:08   14.06.2023
Оксана Горун
Ночная ракетная атака: в Одессе трое погибших и 13 раненых (фото, видео) Фото: telegram Сергея Братчука

Генштаб ВСУ сообщил об атаке ракетами и «Шахедами» ночью. По данным Одесской ОВА, в Одессе после «прилетов» существенные разрушения. Есть раненые и погибшие.

«Сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed», — проинформировал Генштаб ВСУ.

На данный момент известно о трагических последствиях ночной атаки в Одессе.

«По уточненным данным, рф направила четыре «Калибра» с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Шесть человек получили ранения. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей российская армия вызвала разрушение в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м. Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут быть люди», — сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Последствия ракетного удара по Одессе 14 июня 2023
Фото: telegram Сергея Братчука
Последствия ракетного удара по Одессе 14 июня 2023 3
Фото: telegram Сергея Братчука
Последствия ракетного удара по Одессе 14 июня 2023 4
Фото: telegram Сергея Братчука
Последствия ракетного удара по Одессе 14 июня 2023 5
Фото: telegram Сергея Братчука
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 07:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об атаке ракетами и «Шахедами» ночью. По данным Одесской ОВА, в Одессе после «прилетов» существенные разрушения. Есть раненые и погибшие".