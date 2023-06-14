Ночная ракетная атака: в Одессе трое погибших и 13 раненых (фото, видео)

Генштаб ВСУ сообщил об атаке ракетами и «Шахедами» ночью. По данным Одесской ОВА, в Одессе после «прилетов» существенные разрушения. Есть раненые и погибшие.

«Сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа Shahed», — проинформировал Генштаб ВСУ.

На данный момент известно о трагических последствиях ночной атаки в Одессе.

«По уточненным данным, рф направила четыре «Калибра» с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Шесть человек получили ранения. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей российская армия вызвала разрушение в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м. Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут быть люди», — сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.