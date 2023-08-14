Нічна ракетна атака, наступ на Харківщині та обстріли: дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про наступальні дії ворога на Куп’янському напрямку. Під обстрілами було не менше восьми населених пунктів на Харківщині, а Одесу вночі атакували ракетами та дронами.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – повідомили в Генштабі.

Армія РФ вночі атакувала Одесу. Там після падіння уламків збитих ракет почалися пожежі. Подробиці повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на Сили оборони півдня України.

“Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу “Калібр”. Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.

Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об’єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу“, – написав Братчук.

На Харківщині нічна серія тривог розпочалася о 22:05. Після відбою тривога звучала ще двічі: з 23:21 до 00:04 та з 01:03 до 01:35. Про вибухи або “прильоти” не повідомляли. Водночас усю добу тривали обстріли на кордоні та біля лінії фронту.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Огірцеве, Окіп, Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка Харківської області”, – перерахували в Генштабі.

Ворог без успіху намагався наступати на Куп’янському напрямку – цього разу в районах на південний схід від Андріївки Луганської області.

Загалом за добу на фронті сталося 33 бойові зіткнення.

“Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та шість – по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію РЕБ, один засіб протиповітряної оборони противника“, – поінформували у зведенні ГШ.