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Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба

Происшествия 07:13   14.08.2023
Оксана Горун
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о наступательных действиях врага на Купянском направлении. Под обстрелами было не менее восьми населенных пунктов на Харьковщине, а Одессу ночью атаковали ракетами и дронами.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе.

Армия РФ ночью атаковала Одессу. Там после падения обломков сбитых ракет начались пожары. Подробности сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Ночная атака на Одессу 14 августа 2023
Фото: Силы обороны юга Украины

«Враг трижды атаковал ночью Одещину, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и восемь ракет морского базирования типа «Калибр». Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены. В результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, разбиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией. Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь», — написал Братчук.

На Харьковщине ночная серия тревог началась в 22:05. После отбоя тревога звучала еще дважды: с 23:21 по 00:04 и с 01:03 по 01:35. О взрывах или «прилетах» не сообщали. В то же время все сутки продолжались обстрелы на границе и у линии фронта.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Огурцово, Окоп, Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестовое, Кисловка», — перечислили в Генштабе.

Враг безуспешно пытался наступать на Купянском направлении — на этот раз в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области.

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В целом за сутки на фронте произошло 33 боевых столкновения.

«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и шесть — по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс, одну станцию РЭБ, одно средство противовоздушной обороны противника», — проинформировали в сводке ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 07:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о наступательных действиях врага на Купянском направлении. Под обстрелами было не менее восьми населенных пунктов на Харьковщине, а Одессу ночью атаковали ракетами и дронами".