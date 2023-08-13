Мельник показал, как на Купянском направлении подбили два танка РФ (видео)
На Купянском направлении оккупанты остались без двух танков, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
Видео поражения вражеской техники он опубликовал в Telegram.
Видео: Сергей Мельник
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении оккупанты остались без двух танков, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".