Генштаб: враг пытался наступать у границы Харьковщины на Купянском направлении

В течение суток артиллерийским и минометным обстрелам армии РФ в Харьковской области подверглись населенные пункты Огурцово, Окоп, Бударки, Каменка, Петропавловка, Берестовое и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия юго-восточнее села Андреевка Луганской области, вблизи границы с Харьковщиной.