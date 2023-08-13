Генштаб: враг пытался наступать у границы Харьковщины на Купянском направлении
В течение суток артиллерийским и минометным обстрелам армии РФ в Харьковской области подверглись населенные пункты Огурцово, Окоп, Бударки, Каменка, Петропавловка, Берестовое и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия юго-восточнее села Андреевка Луганской области, вблизи границы с Харьковщиной.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 19:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток артиллерийским и минометным обстрелам армии РФ в Харьковской области подверглись населенные пункты Огурцово, Окоп, Бударки, Каменка, Петропавловка, Берестовое и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".