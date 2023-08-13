ГШ: ворог намагався наступати біля кордону Харківщини на Куп’янському напрямку
Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів армії РФ на Харківщині зазнали населені пункти Огірцеве, Окіп, Бударки, Кам’янка, Петропавлівка, Берестове та Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії на південний схід від села Андріївка Луганської області, що поблизу кордону з Харківщиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 19:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів армії РФ на Харківщині зазнали населені пункти Огірцеве, Окіп, Бударки, Кам’янка, Петропавлівка, Берестове та Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".