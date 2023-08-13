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Генштаб: РФ намагалася наступати біля трьох сіл Куп’янського району Харківщини

Події 07:43   13.08.2023
Олена Нагорна
Генштаб: РФ намагалася наступати біля трьох сіл Куп’янського району Харківщини

Армія РФ на Харківщині минулої доби вела безуспішні наступальні дії на північний схід від Синьківки, на північ від Кислівки та на південний схід від Андріївки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Також супротивник завдав авіаударів у районах прикордонного села Гур’їв Козачок Золочівської громади та сіл Кислівка та Першотравневе Куп’янського району.

Ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Уди, Стрілеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Читайте також: Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 07:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Харківщині минулої доби вела безуспішні наступальні дії на північний схід від Синьківки, на північ від Кислівки та на південний схід від Андріївки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.".