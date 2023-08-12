Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині

Армія РФ обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині, а по трьох завдала авіаударів. Ворог також продовжував спроби просунутися на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі села Гур’їв Козачок. Крім цього, ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Уди, Стрілеча та Охрімівка.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області», – зазначили у Генштабі.

Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.