Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині
Армія РФ обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині, а по трьох завдала авіаударів. Ворог також продовжував спроби просунутися на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі села Гур’їв Козачок. Крім цього, ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Уди, Стрілеча та Охрімівка.
«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області», – зазначили у Генштабі.
Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого
Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.
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Ви читали новину: «Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 19:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині, а по трьох завдала авіаударів. Ворог також продовжував спроби просунутися на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".