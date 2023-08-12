Live
  • Сб 12.08.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині

Події 19:11   12.08.2023
Вікторія Яковенко
Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині, а по трьох завдала авіаударів. Ворог також продовжував спроби просунутися на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі села Гур’їв Козачок. Крім цього, ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Уди, Стрілеча та Охрімівка.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області», – зазначили у Генштабі.

Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Куп’янськ, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Читайте також: ЗСУ: про ситуацію, тактику та головні цілі ворога на Куп’янському напрямку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
З Куп’янська та Ківшарівки в суботу поліцейські евакуювали 190 людей
З Куп’янська та Ківшарівки в суботу поліцейські евакуювали 190 людей
12.08.2023, 20:18
На Харківщині шукали підлітків: одна гуляла з хлопцем, інша – з друзями
На Харківщині шукали підлітків: одна гуляла з хлопцем, інша – з друзями
12.08.2023, 20:03
Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині
Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині
12.08.2023, 19:11
Пів року ховала від окупантів: бабуся з Гоптівки передала воїнам ЗСУ авто
Пів року ховала від окупантів: бабуся з Гоптівки передала воїнам ЗСУ авто
12.08.2023, 18:03
73-річна жінка загинула внаслідок обстрілу Куп’янщини – Синєгубов
73-річна жінка загинула внаслідок обстрілу Куп’янщини – Синєгубов
12.08.2023, 08:33
ЗСУ: про ситуацію, тактику та головні цілі ворога на Куп’янському напрямку
ЗСУ: про ситуацію, тактику та головні цілі ворога на Куп’янському напрямку
12.08.2023, 12:28

Новини за темою:

19:11
Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині
18:03
Пів року ховала від окупантів: бабуся з Гоптівки передала воїнам ЗСУ авто
12:28
ЗСУ: про ситуацію, тактику та головні цілі ворога на Куп’янському напрямку
11:49
З «гарячої» Куп’янщини вже евакуювали понад 90 людей, з них 35 – діти
11:13
Поїхала гуляти з хлопцем і не повернулася: на Харківщині шукали підлітка

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 19:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині, а по трьох завдала авіаударів. Ворог також продовжував спроби просунутися на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".