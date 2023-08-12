ЗСУ: про ситуацію, тактику та головні цілі ворога на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу та продовжує атакувати українські позиції.

За добу армія РФ здійснила 328 обстрілів та 10 авіанальотів. Крім цього, ворог 8 разів намагався атакувати позиції українських захисників, повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«В ході відбиття ворожих атак було знищено 69 окупантів, 97 поранено. Підбито два танки Т-72, три бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, міномет, два БПЛА і один командно-спостережний пункт роти», – розповів Череватий.

Він також заявив, що на цій ділянці фронту армія РФ вже тривалий час не може досягти будь-якого суттєвого прогресу, хоча б на рівні тактичного успіху.

«Вони будь-що хочуть відтягнути наші сили і засоби з Бахмутського напрямку, по-друге, напередодні річниці принизливої для них харківської операції показати хоч якийсь невеликий проміжний результат, але нічого не вийде», – сказав Череватий.

У ЗСУ також заявили, що зокрема місто Куп’янськ – це певна точка, яку окупанти не розраховували втратити.

«З якої ми їх вибили, точка певного приниження, вони хотіли б хоча б його повернути і пред’явити як військовий трофей. Армія РФ вже багато місяців підряд не показує інновації в своїх військових діях, воно зводиться до примітивного набирання особового складу, потім його спалювання в постійних безглуздих атаках», – додав Череватий.