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ВСУ: про ситуацию, тактику и главные цели врага на Купянском направлении

Общество 12:28   12.08.2023
Виктория Яковенко
ВСУ: про ситуацию, тактику и главные цели врага на Купянском направлении

На Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу и продолжает атаковать украинские позиции.

За сутки оккупанты совершили 328 обстрелов и 10 авианалетов. Кроме того, враг 8 раз пытался атаковать позиции украинских защитников, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«В ходе отражения вражеских атак было уничтожено 69 оккупантов, 97 ранены. Подбиты два танка Т-72, три бронеавтомобиля, гаубицу Д-30, миномет, два БПЛА и один командно-наблюдательный пункт роты», — рассказал Череватый.

Он также заявил, что на этом участке фронта армия РФ уже длительное время не может добиться какого-либо существенного прогресса, хотя бы на уровне тактического успеха.

«Они во что бы то ни стало хотят оттянуть наши силы и средства из Бахмутского направления, во-вторых, накануне годовщины унизительной для них «харьковской операции» показать хоть какой-то небольшой промежуточный результат, но ничего не получится», — сказал Череватый.

В ВСУ также заявили, что в частности, город Купянск – это определенная точка, которую оккупанты не рассчитывали потерять.

«Из которой мы их выбили, точка определенного унижения, они хотели бы хотя бы его вернуть и предъявить как военный трофей. Армия РФ уже много месяцев подряд не показывает инновации в своих военных действиях, оно сводится к примитивному набору личного состава, затем его сжигание в постоянных бессмысленных атаках», — добавил Череватый.

Читайте также: В ISW предполагают, что враг наступает вблизи Купянска, чтобы отвлечь ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 12:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу и продолжает атаковать украинские позиции.".