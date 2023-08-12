Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине

Армия РФ обстреляла по меньшей мере 7 населенных пунктов в Харьковской области, а по трем нанесла авиаудары. Враг также продолжал попытки продвинуться на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе села Гурьев Казачок. Кроме этого, вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Уды, Стрелечья и Охримовка.

«На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Также враг нанес авиационные удары в районе Кисловки и Першотравневого.

Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.