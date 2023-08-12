Live
  • Сб 12.08.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине

Происшествия 19:11   12.08.2023
Виктория Яковенко
Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ обстреляла по меньшей мере 7 населенных пунктов в Харьковской области, а по трем нанесла авиаудары. Враг также продолжал попытки продвинуться на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе села Гурьев Казачок. Кроме этого, вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Уды, Стрелечья и Охримовка.

«На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Также враг нанес авиационные удары в районе Кисловки и Першотравневого.

Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

Читайте также: ВСУ: про ситуацию, тактику и главные цели врага на Купянском направлении

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Враг расширил линию фронта, «серая зона» значительно увеличилась — Синегубов
Враг расширил линию фронта, «серая зона» значительно увеличилась — Синегубов
11.08.2023, 19:17
Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине
Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине
12.08.2023, 19:11
На Харьковщине определились с форматом обучения: Синегубов сообщил подробности
На Харьковщине определились с форматом обучения: Синегубов сообщил подробности
11.08.2023, 11:00
Полгода прятала от оккупантов: бабушка из Гоптовки передала воинам ВСУ авто
Полгода прятала от оккупантов: бабушка из Гоптовки передала воинам ВСУ авто
12.08.2023, 18:03
В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги
В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги
12.08.2023, 17:01
Из Купянска и Ковшаровки в субботу полицейские эвакуировали 190 жителей
Из Купянска и Ковшаровки в субботу полицейские эвакуировали 190 жителей
12.08.2023, 20:18

Новости по теме:

19:11
Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине
18:03
Полгода прятала от оккупантов: бабушка из Гоптовки передала воинам ВСУ авто
12:28
ВСУ: про ситуацию, тактику и главные цели врага на Купянском направлении
11:49
С «горячей» Купянщины уже эвакуировали более 90 человек, из них 35 – дети
11:13
Поехала гулять с парнем и не вернулась: на Харьковщине искали подростка

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 19:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреляла по меньшей мере 7 населенных пунктов в Харьковской области, а по трем нанесла авиаудары. Враг также продолжал попытки продвинуться на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".