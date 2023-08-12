Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине
Армия РФ обстреляла по меньшей мере 7 населенных пунктов в Харьковской области, а по трем нанесла авиаудары. Враг также продолжал попытки продвинуться на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе села Гурьев Казачок. Кроме этого, вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Уды, Стрелечья и Охримовка.
«На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области», — отметили в Генштабе.
Также враг нанес авиационные удары в районе Кисловки и Першотравневого.
Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 19:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ обстреляла по меньшей мере 7 населенных пунктов в Харьковской области, а по трем нанесла авиаудары. Враг также продолжал попытки продвинуться на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".