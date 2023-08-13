Враг пытался наступать у трех сел Купянского района Харьковщины — Генштаб

Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки вела безуспешные наступательные действия северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Также противник нанес авиаудары в районах приграничного села Гурьев Казачок Золочевской громады и сел Кисловка и Першотравневое Купянского района.

Вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Уды, Стрелечья, Глубокое, Охримовка, Бударки, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.