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Враг пытался наступать у трех сел Купянского района Харьковщины — Генштаб

Происшествия 07:43   13.08.2023
Елена Нагорная
Враг пытался наступать у трех сел Купянского района Харьковщины — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки вела безуспешные наступательные действия северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Также противник нанес авиаудары в районах приграничного села Гурьев Казачок Золочевской громады и сел Кисловка и Першотравневое Купянского района.

Вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Уды, Стрелечья, Глубокое, Охримовка, Бударки, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

Читайте также: Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 07:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки вела безуспешные наступательные действия северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.".