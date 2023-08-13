Враг пытался наступать у трех сел Купянского района Харьковщины — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки вела безуспешные наступательные действия северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Также противник нанес авиаудары в районах приграничного села Гурьев Казачок Золочевской громады и сел Кисловка и Першотравневое Купянского района.
Вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Уды, Стрелечья, Глубокое, Охримовка, Бударки, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 07:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине за минувшие сутки вела безуспешные наступательные действия северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.".