Мельник показав, як на Куп’янському напрямку підбили два танки РФ (відео)
На Куп’янському напрямку окупанти залишилися без двох танків, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
Відео ураження ворожої техніки він опублікував у телеграмі.
Відео: Сергій Мельник
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку окупанти залишилися без двох танків, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.".