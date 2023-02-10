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Група ворожих ракет летить на Харківщину – Мельник (оновлено)

Події 09:45   10.02.2023
Оксана Горун
Група ворожих ракет летить на Харківщину – Мельник (оновлено) Фото: кадр із відео

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив мешканців Харківської області про небезпеку ракетного удару.

“Наразі відомо про групу ворожих ракет, котра прямує на Харківщину”, –  написав Мельник у телеграмі.

Потім він повідомив, що частина ракет ліквідована.

“Захисники неба ліквідували ці! У районі Лозової зафіксовано одну”, – повідомив начальник Харківського військового гарнізону.

А за кілька хвилин уточнив, що одна з ракет летить курсом на Харків.

Перед цим в Україні прогриміли вибухи – у Кривому Розі. Мер міста Олександр Вілкул підтвердив удар та повідомив про те, що ще сім ракет на підльоті.

Раніше Мельник інформував про те, що ворог здійснив пуск ракет Україною, орієнтовний час підльоту — 9:10. О 8:57 він повідомив  про повторні запуски.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 09:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив мешканців Харківської області про небезпеку ракетного удару".