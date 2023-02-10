У Харкові пролунав вибух (оновлено)

О 10:04 у Харкові пролунав вибух, повідомляють мешканці міста.

Вибух чули у всіх районах міста. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов підтвердив “приліт” по критичній інфраструктурі міста та попередив про те, що можуть бути перебої з електрикою та іншими комунальними послугами.

Перед цим про масовану ракетну атаку харків’ян попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. За його інформацією, ракети над Харківщиною помітили близько 9.39, частину збила ППО. У тому числі й одну, що летіла курсом на Харків.

Однак Мельник поінформував про те, що ще дві ракети перебувають у повітрі.

Поки що інформації про те, де був “приліт” немає.