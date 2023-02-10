В Харькове прогремел взрыв (обновлено)
В 10:04 в Харькове прогремел взрыв, сообщают жители города.
Взрыв слышали во всех районах города. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил «прилет» по критической инфраструктуре города и предупредил о том, что могут быть перебои с электричеством и другими коммунальными услугами.
Перед этим о массированной ракетной атаке харьковчан предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По его информации, ракеты над Харьковщиной заметили около 9:39, часть сбила ПВО. В том числе и одну, летевшую курсом на Харьков.
Однако Мельник информировал о том, что еще две ракеты находятся в воздухе.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10:04 в Харькове прогремел взрыв, сообщают жители города".