В Харькове прогремел взрыв (обновлено)

В 10:04 в Харькове прогремел взрыв, сообщают жители города.

Взрыв слышали во всех районах города. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил «прилет» по критической инфраструктуре города и предупредил о том, что могут быть перебои с электричеством и другими коммунальными услугами.

Перед этим о массированной ракетной атаке харьковчан предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По его информации, ракеты над Харьковщиной заметили около 9:39, часть сбила ПВО. В том числе и одну, летевшую курсом на Харьков.

Однако Мельник информировал о том, что еще две ракеты находятся в воздухе.