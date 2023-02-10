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В Харькове прогремел взрыв (обновлено)

Происшествия 10:08   10.02.2023
Оксана Горун
В Харькове прогремел взрыв (обновлено)

В 10:04 в Харькове прогремел взрыв, сообщают жители города.

Взрыв слышали во всех районах города. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил «прилет» по критической инфраструктуре города и предупредил о том, что могут быть перебои с электричеством и другими коммунальными услугами.

Перед этим о массированной ракетной атаке харьковчан предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По его информации, ракеты над Харьковщиной заметили около 9:39, часть сбила ПВО. В том числе и одну, летевшую курсом на Харьков.

Однако Мельник информировал о том, что еще две ракеты находятся в воздухе.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 10:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10:04 в Харькове прогремел взрыв, сообщают жители города".