Удар по критической инфраструктуре Харькова — Терехов
Фото: кадр из видео
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в 10 утра враг ударил ракетой по городу.
«Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», — предупредил мэр Харькова.
Ранее во время масштабной воздушной тревоги, объявленной на территории всей Украины в Харькове прогремел взрыв. Перед ним начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о том, что в регионе зафиксированы вражеские ракеты. Часть из них сбила ПВО.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в 10 утра враг ударил ракетой по городу".