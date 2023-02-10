Удар по критической инфраструктуре Харькова — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в 10 утра враг ударил ракетой по городу.

«Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», — предупредил мэр Харькова.

Ранее во время масштабной воздушной тревоги, объявленной на территории всей Украины в Харькове прогремел взрыв. Перед ним начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о том, что в регионе зафиксированы вражеские ракеты. Часть из них сбила ПВО.