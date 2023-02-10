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Удар по критической инфраструктуре Харькова — Терехов

Происшествия 10:19   10.02.2023
Оксана Горун
Удар по критической инфраструктуре Харькова — Терехов Фото: кадр из видео

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в 10 утра враг ударил ракетой по городу.

«Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», — предупредил мэр Харькова.

Ранее во время масштабной воздушной тревоги, объявленной на территории всей Украины в Харькове прогремел взрыв. Перед ним начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о том, что в регионе зафиксированы вражеские ракеты. Часть из них сбила ПВО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 10:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в 10 утра враг ударил ракетой по городу".