В Харькове без света 150 тысяч абонентов — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях ракетных ударов по Харькову.
«По нашей информации, это снова критическая инфраструктура электрогенерирующее и теплогенерирующее наше предприятие, — сообщил Синегубов о том, куда ударила ракета около 10 утра 10 февраля. — До этого мы имели в 4 часа утра в течение 12 минут 12 ракетных ударов. Это только критическая инфраструктура. Это Харьковский район, Чугуевский район, город Харьков».
По словам Синегубова сейчас в Харькове и области есть как профилактические, так и аварийные отключения.
«У нас есть аварийные отключения и так называемые стабилизационные отключения. Первое – мы отключаем электроэнергию вследствие ударов, фактически физических повреждений. И второе – это профилактические отключения, чтобы предотвратить более серьезные аварии или перегрузку сети. Сейчас у нас около 150 тыс. абонентов в Харькове без электроэнергии, частично мы восстанавливаем водо- и теплоснабжение», — отметил Синегубов.
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Он подчеркнул, что сейчас на местах «прилетов» работают специалисты ГСЧС. Затем энергетики смогут оценить повреждения. Только после этого можно будет давать какие-то прогнозы о том, сколько потребуется времени для восстановительных работ.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях ракетных ударов по Харькову".