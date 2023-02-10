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В Харьковском районе ракетным ударом ранены семь человек — Синегубов

Происшествия 11:09   10.02.2023
Оксана Горун
В Харьковском районе ракетным ударом ранены семь человек — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что в результате ракетного удара около 10 утра 10 февраля есть пострадавшие.

«По предварительной информации, в результате последнего удара кафиров, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Данные уточняются», — написал Синегубов в telegram.

Ранее в эфире нацмарафона он сообщил о том, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры — электрогенерирующему и теплогенерирующему предприятию.

«До сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, по нашей информации, над Харьковской областью несколько ракет. И мы, конечно, надеемся на работу нашей ПВО», — сказал Синегубов в марафоне.

Он также уточнил информацию об утренних «прилетах».

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    • «Сейчас мы узнали около 12 мест. Взрывов было несколько больше, но мест пока мы не видели. Это плюс, потому что разрушений от этих взрывов нет. Это однозначно или земля, посадки и т.д. То есть не попали в цель, так сказать, они», — отметил начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 11:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что в результате ракетного удара около 10 утра 10 февраля есть пострадавшие".