В Харьковском районе ракетным ударом ранены семь человек — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что в результате ракетного удара около 10 утра 10 февраля есть пострадавшие.

«По предварительной информации, в результате последнего удара кафиров, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Данные уточняются», — написал Синегубов в telegram.

Ранее в эфире нацмарафона он сообщил о том, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры — электрогенерирующему и теплогенерирующему предприятию.

«До сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, по нашей информации, над Харьковской областью несколько ракет. И мы, конечно, надеемся на работу нашей ПВО», — сказал Синегубов в марафоне.

Он также уточнил информацию об утренних «прилетах».

«Сейчас мы узнали около 12 мест. Взрывов было несколько больше, но мест пока мы не видели. Это плюс, потому что разрушений от этих взрывов нет. Это однозначно или земля, посадки и т.д. То есть не попали в цель, так сказать, они», — отметил начальник ХОВА.