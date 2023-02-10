Количество пострадавших от ракетного удара по Харьковщине возросло
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ранения в результате ракетного удара получили восемь человек.
«По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших возросло до 8 человек. Раненые госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Синегубов в telegram.
Ранее он информировал о семи раненых.
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Вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры, отвечающему за генерацию электричества и тепла, в Харьковском районе. Взрыв прогремел около 10 часов утра 10 февраля, и его слышали во всех районах Харькова. На тот момент воздушная тревога в Украине длилась уже порядка двух часов. Враг осуществлял запуски ракет дальней авиацией.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ранения в результате ракетного удара получили восемь человек".