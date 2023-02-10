Количество пострадавших от ракетного удара по Харьковщине возросло

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ранения в результате ракетного удара получили восемь человек.

«По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших возросло до 8 человек. Раненые госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Синегубов в telegram.

Ранее он информировал о семи раненых.

Вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры, отвечающему за генерацию электричества и тепла, в Харьковском районе. Взрыв прогремел около 10 часов утра 10 февраля, и его слышали во всех районах Харькова. На тот момент воздушная тревога в Украине длилась уже порядка двух часов. Враг осуществлял запуски ракет дальней авиацией.