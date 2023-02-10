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Количество пострадавших от ракетного удара по Харьковщине возросло

Происшествия 12:01   10.02.2023
Оксана Горун
Количество пострадавших от ракетного удара по Харьковщине возросло

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ранения в результате ракетного удара получили восемь человек.

«По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших возросло до 8 человек. Раненые госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Синегубов в telegram.

Ранее он информировал о семи раненых.

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    • Вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры, отвечающему за генерацию электричества и тепла, в Харьковском районе. Взрыв прогремел около 10 часов утра 10 февраля, и его слышали во всех районах Харькова. На тот момент воздушная тревога в Украине длилась уже порядка двух часов. Враг осуществлял запуски ракет дальней авиацией.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 12:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ранения в результате ракетного удара получили восемь человек".