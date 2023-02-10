15% Харькова остается без света, тепло и вода есть почти везде — Терехов

После российских ракетных ударов 10 февраля остаются обесточенными 15% Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«Мы вместе с энергетическими службами работаем для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Сейчас есть подача электроэнергии. Остается где-то 15% города, которая сейчас обесточена. Но мы подаем теплоснабжение, обеспечиваем водоснабжение. Да, в сжатом режиме. Но практически все районы города сейчас с теплоснабжением и водоснабжением», — подчеркнул он.

Терехов отметил, что последствия обстрелов очень тяжелые, но при этом удалось обеспечить работу метро и критической инфраструктуры.

Также мэр рассказал, что если около 4-х утра регион обстреливали в основном из систем С-300, то около 10-ти утра ракета по объекту критической инфраструктуры, который обеспечивает тепло- и энергоснабжение Харькова, была выпущена с воздуха.

«Сейчас у нас есть 8 пострадавших от ночного прилета и утреннего прилета. Наш враг цинично бьет по инфраструктуре города Харькова, по энергетической инфраструктуре. Как следствие, есть пострадавшие среди работников критической инфрастуктуры города и области. Поэтому сейчас они госпитализированы. Врачи сейчас работают таким образом, чтобы спасти этих людей и предоставить им всю помощь, медицинскую помощь», — рассказал Терехов.

Напомним, что около 10-ти часов 10 февраля вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры в Харьковском районе, отвечающему за генерацию электричества и тепла. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о восьми пострадавших. По информации облпрокуратуры, пострадали до десяти работников объекта критической инфраструктуры, чрезвычайники достали их из-под завалов.