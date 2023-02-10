15% Харькова остается без света, тепло и вода есть почти везде — Терехов
После российских ракетных ударов 10 февраля остаются обесточенными 15% Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
«Мы вместе с энергетическими службами работаем для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Сейчас есть подача электроэнергии. Остается где-то 15% города, которая сейчас обесточена. Но мы подаем теплоснабжение, обеспечиваем водоснабжение. Да, в сжатом режиме. Но практически все районы города сейчас с теплоснабжением и водоснабжением», — подчеркнул он.
Терехов отметил, что последствия обстрелов очень тяжелые, но при этом удалось обеспечить работу метро и критической инфраструктуры.
Также мэр рассказал, что если около 4-х утра регион обстреливали в основном из систем С-300, то около 10-ти утра ракета по объекту критической инфраструктуры, который обеспечивает тепло- и энергоснабжение Харькова, была выпущена с воздуха.
«Сейчас у нас есть 8 пострадавших от ночного прилета и утреннего прилета. Наш враг цинично бьет по инфраструктуре города Харькова, по энергетической инфраструктуре. Как следствие, есть пострадавшие среди работников критической инфрастуктуры города и области. Поэтому сейчас они госпитализированы. Врачи сейчас работают таким образом, чтобы спасти этих людей и предоставить им всю помощь, медицинскую помощь», — рассказал Терехов.
Напомним, что около 10-ти часов 10 февраля вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры в Харьковском районе, отвечающему за генерацию электричества и тепла. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о восьми пострадавших. По информации облпрокуратуры, пострадали до десяти работников объекта критической инфраструктуры, чрезвычайники достали их из-под завалов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «15% Харькова остается без света, тепло и вода есть почти везде — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 18:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После российских ракетных ударов 10 февраля остаются обесточенными 15% Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".