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Удари РФ по Харківщині: постраждали до 10 працівників об’єкта інфраструктури

Події 17:32   10.02.2023
Олена Нагорна
Удари РФ по Харківщині: постраждали до 10 працівників об’єкта інфраструктури

Внаслідок російських ракетних ударів 10 лютого на Харківщині постраждали до десяти працівників об’єкта критичної інфраструктури, надзвичайники дістали їх з-під завалів.

Про це повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Він нагадав, що окупанти завдавали ракетних ударів по Харкову та області двічі – близько 4-ї та 10-ї ранку. Попередньо, більшість ракет С-300 було запущено з території Бєлгородської області. Також є інформація, що одне з влучань було крилатою ракетою “Калібр”.

“Більшість ракет влучила по об’єктах критичної інфраструктури. Також було влучання по одному з підприємств у Слобідському районі та залишки однієї з ракет впали на територію одного з приватних домоволодінь. Після обстрілів до 10 людей – працівників об’єкта критичної інфраструктури. Вони отримали різного ступеня тілесні ушкодження. Рятівники ДСНС дістали їх з-під завалів і зараз їм надається медична допомога”, – розповів Чубенко.

За фактом обстрілів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що близько 10-ї години 10 лютого ворожа ракета вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Харківському районі, який відповідає за генерацію електрики та тепла. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про вісьмох постраждалих.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 17:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських ракетних ударів 10 лютого на Харківщині постраждали до десяти працівників об’єкта критичної інфраструктури, надзвичайники дістали їх з-під завалів.".