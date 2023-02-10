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Работников энергообъекта доставали из-под завалов — прокуратура Харьковщины

Происшествия 17:32   10.02.2023
Елена Нагорная
Работников энергообъекта доставали из-под завалов — прокуратура Харьковщины Фото: Харьковская облпрокуратура

В результате российских ракетных ударов 10 февраля в Харьковской области пострадали до десяти работников объекта критической инфраструктуры, чрезвычайники достали их из-под завалов.

Об этом сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он напомнил, что оккупанты наносили ракетные удары по Харькову и области дважды — около 4-х и 10-и утра. Предварительно, большинство ракет С-300 было запущено с территории Белгородской области. Также есть информация, что одно из попаданий было крылатой ракетой «Калибр».

«Большинство ракет попало по объектам критической инфраструктуры. Также было попадание по одному из предприятий в Слободском районе и остатки одной из ракет упали на территорию одного из частных домовладений. После обстрелов до 10 человек — работников объекта критической инфраструктуры. Они получили различные телесные повреждения различной степени тяжести. Спасатели ГСЧС достали их из-под завалов и сейчас им оказывается медицинская помощь», — рассказал Чубенко.

По факту обстрелов открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что около 10-ти часов 10 февраля вражеская ракета ударила по объекту критической инфраструктуры в Харьковском районе, отвечающему за генерацию электричества и тепла. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о восьми пострадавших.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 17:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских ракетных ударов 10 февраля в Харьковской области пострадали до десяти работников объекта критической инфраструктуры, чрезвычайники достали их из-под завалов.".