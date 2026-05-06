Еще один фонтан заработал в Харькове: где именно

На бульваре Юрьева коммунальщики включили 6 мая фонтан, сообщает Харьковский городской совет.

Коммунальщики и специалисты СКП «Харьковзеленстрой» тестировали электронное оборудование, проверяли систему водоснабжения и настраивали режим работы фонтана в течение недели.

На очереди – запуск фонтана в парке Победы на Салтовке.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 1 мая в Александровском сквере, который расположен на ХТЗ, запустили фонтан. Харьков продолжают готовить к теплу. В частности, в городе высаживают деревья. О работах в двух локациях рядом с водоемами сообщили коммунальщики и пресс-служба мэрии. На Лопанской набережной озеленяют сквер. В частности, возле флагштока высадили пять взрослых лип, а напротив – кусты калины. В Основянском лугопарке также появились липы: высадили первые десять деревьев из запланированной будущей аллеи.