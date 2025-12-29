«Немного изменили акценты» — куда давят ВС РФ на Купянском направлении (видео)

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона сообщил, что россияне «не то чтобы забыли про Купянск», но несколько изменили приоритеты.

«Если брать левый берег реки Оскол — там, где сохранился достаточно большой плацдарм украинских войск, задача россиян сейчас их оттуда вытеснить. И именно туда они направляют сейчас на Купянщине свои основные усилия. Если речь уже не идет на самом деле о самом Купянске, если речь не идет о деблокаде Купянска, которая им просто не удается, несмотря на очень смешные заявления Министерства обороны РФ последних дней, согласно которым они там не только контролируют город, но и проводят из него наступление. О самом Купянске они сейчас не то чтобы забыли, но немного изменили акценты. И сейчас наступают именно на плацдарм к востоку от него, на восточном берегу реки, в том числе и на Купянск-Узловой и находящиеся там населенные пункты. Успехов, по состоянию на данный момент, у них нет. Но да, там задействованы достаточно серьезные силы, и там заметен определенный акцент на давление именно на этот плацдарм», — сообщил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также прокомментировал, как повлияют морозы на ситуацию на поле боя. Ведь замерзание реки Оскол создаст для россиян массу возможностей ее перейти в различных местах.

«Если река покроется льдом настолько, что по ней можно будет нормально ходить пешком — это, конечно, не в нашу пользу. Но это же не первый раз, это не первая зима, когда россияне пытаются пересекать Оскол. В принципе, мы к этому более или менее привыкли и знаем, как этому противодействовать. Тем более, если речь идет о районе Купянска, то там достаточно большая насыщенность БпЛА. И это несколько усложняет пересечение реки, даже по льду, потому что все группы видны. Это не лесопосадка – группы там видны и там можно нанести удар», — пояснил спикер Группировки объединенных сил.

Он уточнил, что у россиян на Купянском направлении сейчас наблюдается истощение.

Читайте также: В видео Минобороны РФ с военными в Купянске обнаружили интересный нюанс

«Я бы сказал, что это, скорее, количественное истощение. Ну, и определенным образом качественное. Они немного «подрастратились» в наступлениях на Купянском направлении. Это для них не смертельно. Они так или иначе будут восстанавливать личный состав. Но да, именно по состоянию на сейчас интенсивность там несколько просела. Надо понимать, что они должны выбирать определенные акценты для своих атак. Когда они выбирали Лиманское направление, когда они выбирали попытки удержания Купянска — достаточно отчаянные, потому что поспешили в своих анонсах политического типа, поспешили в своих анонсах вверх. И это несколько исчерпало им резервы, поэтому на некоторых направлениях интенсивность действительно немного снизилась», — отметил Трегубов.