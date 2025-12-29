“Трохи змінили акценти” – куди тиснуть ЗС РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону повідомив, що росіяни “не те щоб забули про Куп’янськ”, але дещо змінили пріоритети.

“Якщо брати лівий берег річки Оскіл – там, де зберігається достатньо великий плацдарм українських військ, завданням росіян зараз є їх звідти витіснити. І саме туди вони спрямовують зараз на Куп’янщині основні свої зусилля. Якщо мова вже не йде насправді про сам Куп’янськ, якщо мова не йде про деблокаду Куп’янська, яка їм просто не вдається, попри дуже смішні заяви Міністерства оборони Російської Федерації останніх днів, згідно з якими вони там не тільки контролюють місто, а ще й проводять з нього наступ. Про сам Куп’янськ вони зараз не те щоб забули, але трішки змінили акценти. І зараз наступають саме на плацдарм на схід від нього, на східному березні річки, в тому числі й на Куп’янськ-Вузловий, і населені пункти, що знаходяться там. Успіхів, станом на зараз, у них немає. Але так, там залучені достатньо серйозні сили, і там помітний певний акцент на тиск саме на цей плацдарм“, – повідомив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також прокоментував, як вплинуть морози на ситуацію на полі бою. Адже замерзання річки Оскіл створить для росіян безліч можливостей її перейти в різних місцях.

“Якщо річка вкриється кригою настільки, що по ній можна буде нормально ходити пішки – це, звісно, не на нашу користь. Але це ж не перший раз, це не перша вже зима, коли росіяни намагаються перетинати Оскіл. У принципі, ми вже до цього більш-менш звикли та знаємо, як цьому протидіяти. Тим більше якщо мова йде про район Куп’янська, то там достатньо велика насиченість БпЛА. І це дещо ускладнює перетин річки, навіть по льоду, бо все ж таки групи видно. Це не лісопосадка – групи там видно і там можна завдати удару”, – пояснив спікер Угрупування об’єднаних сил.

Він уточнив, що в росіян на Куп’янському напрямку зараз спостерігається виснаження.

“Я б сказав, що це скоріш кількісне виснаження. Ну, і певним чином якісне. Вони трішки “підрозтратилися” в наступах на Куп’янському напрямку. Це для них не смертельно, вони так чи інакше будуть поновлювати особовий склад. Але так, саме станом на зараз інтенсивність там дещо просіла. Треба розуміти, що вони теж мають обирати певні акценти для своїх атак. Коли вони обирали Лиманський напрямок, коли вони обирали спроби утримання Куп’янська – достатньо таки відчайдушні, бо поспішили у своїх анонсах політичного типу, поспішили у своїх анонсах нагору. І це дещо вичерпало їм резерви, тому на деяких напрямках інтенсивність справді трішки знизилась”, – відзначив Трегубов.