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В больнице на Харьковщине появились инсталляции художника из Германии (фото)

Общество 13:03   22.04.2023
Виктория Яковенко
В больнице на Харьковщине появились инсталляции художника из Германии (фото) Фото: Сергей Зеленский

Розовые инсталляции известного украинского художника и скульптора, который последние годы проживает в Германии, Алексея Потупина (Aljoscha) появились в стационаре в Лозовой.

Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский. Инсталляции сделаны из акрилового стекла в стиле бионизма.

«Символизируют надежду – на первый взгляд хрупкую, но действительно очень крепкую», — отметил Зеленский.

Алексей Потупин вырос в Лозовой. Сейчас проживает в Германии.

«С начала полномасштабного вторжения Алексей помогает детским домам, школам и больницам Украины. Дарит свои инсталяции, делает фото для мирового сообщества и привлекает донаты. На собранные средства удалось отремонтировать уже 4 детских дома. Художник планирует получить поддержку и для Лозовской больницы», — добавил Сергей Зеленский.

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Фото: Сергей Зеленский

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 13:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Розовые инсталляции известного украинского художника и скульптора, который последние годы проживает в Германии, Алексея Потупина (Aljoscha) появились в стационаре в Лозовой.".