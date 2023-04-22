В больнице на Харьковщине появились инсталляции художника из Германии (фото)
Розовые инсталляции известного украинского художника и скульптора, который последние годы проживает в Германии, Алексея Потупина (Aljoscha) появились в стационаре в Лозовой.
Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский. Инсталляции сделаны из акрилового стекла в стиле бионизма.
«Символизируют надежду – на первый взгляд хрупкую, но действительно очень крепкую», — отметил Зеленский.
Алексей Потупин вырос в Лозовой. Сейчас проживает в Германии.
«С начала полномасштабного вторжения Алексей помогает детским домам, школам и больницам Украины. Дарит свои инсталяции, делает фото для мирового сообщества и привлекает донаты. На собранные средства удалось отремонтировать уже 4 детских дома. Художник планирует получить поддержку и для Лозовской больницы», — добавил Сергей Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Розовые инсталляции известного украинского художника и скульптора, который последние годы проживает в Германии, Алексея Потупина (Aljoscha) появились в стационаре в Лозовой.".