В больнице на Харьковщине появились инсталляции художника из Германии (фото)

Розовые инсталляции известного украинского художника и скульптора, который последние годы проживает в Германии, Алексея Потупина (Aljoscha) появились в стационаре в Лозовой.

Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский. Инсталляции сделаны из акрилового стекла в стиле бионизма.

«Символизируют надежду – на первый взгляд хрупкую, но действительно очень крепкую», — отметил Зеленский.

Алексей Потупин вырос в Лозовой. Сейчас проживает в Германии.

«С начала полномасштабного вторжения Алексей помогает детским домам, школам и больницам Украины. Дарит свои инсталяции, делает фото для мирового сообщества и привлекает донаты. На собранные средства удалось отремонтировать уже 4 детских дома. Художник планирует получить поддержку и для Лозовской больницы», — добавил Сергей Зеленский.