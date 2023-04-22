У лікарні на Харківщині з’явилися інсталяції митця з Німеччини (фото)
Рожеві інсталяції відомого українського художника та скульптора, який останні роки проживає в Німеччині, Олексія Потупіна (Aljoscha) з’явилися у стаціонарі у Лозовій.
Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський. Інсталяції виготовлені з акрилового скла у стилі біонізму.
«Символізують надію – на перший погляд, крихку, але насправді дуже міцну», – зазначив Зеленський.
Олексій Потупін виріс у Лозовій. Наразі проживає у Німеччині.
«З початку повномасштабного вторгнення Олексій допомагає дитячим будинкам, школам та лікарням України. Дарує свої інсталяції, робить фото для світової спільноти та залучає донати. На зібрані кошти вдалося відремонтувати вже 4 дитячі будинки. Художник планує здобути підтримку і для Лозівської лікарні», – додав Сергій Зеленський.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 13:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рожеві інсталяції відомого українського художника та скульптора, який останні роки проживає в Німеччині, Олексія Потупіна (Aljoscha) з’явилися у стаціонарі у Лозовій.".