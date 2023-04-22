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У лікарні на Харківщині з’явилися інсталяції митця з Німеччини (фото)

Суспільство 13:03   22.04.2023
Вікторія Яковенко
У лікарні на Харківщині з’явилися інсталяції митця з Німеччини (фото) Фото: Сергій Зеленський

Рожеві інсталяції відомого українського художника та скульптора, який останні роки проживає в Німеччині, Олексія Потупіна (Aljoscha) з’явилися у стаціонарі у Лозовій.

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський. Інсталяції виготовлені з акрилового скла у стилі біонізму.

«Символізують надію – на перший погляд, крихку, але насправді дуже міцну», – зазначив Зеленський.

Олексій Потупін виріс у Лозовій. Наразі проживає у Німеччині.

«З початку повномасштабного вторгнення Олексій допомагає дитячим будинкам, школам та лікарням України. Дарує свої інсталяції, робить фото для світової спільноти та залучає донати. На зібрані кошти вдалося відремонтувати вже 4 дитячі будинки. Художник планує здобути підтримку і для Лозівської лікарні», – додав Сергій Зеленський.

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Фото: Сергій Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 13:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рожеві інсталяції відомого українського художника та скульптора, який останні роки проживає в Німеччині, Олексія Потупіна (Aljoscha) з’явилися у стаціонарі у Лозовій.".