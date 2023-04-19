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На будівлі мерії французького міста замайорів прапор Лозової (фото)

Суспільство 15:00   19.04.2023
Вікторія Яковенко
На будівлі мерії французького міста замайорів прапор Лозової (фото) Фото: LozovaNews

Місто Томблен у Франції відвідують 20 дітей віком від 8 до 20 років з Лозової.

У поїздці діти з Лозівщини проведуть 2 тижні. Про це повідомляє LozovaNews.

На 3-й день перебування у Томблені, 18 квітня, лозівські школярі перед мерією виконали пісню «Червона калина». Цього ж дня, на знак підтримки і єднання з українським народом, на будівлі мерії Томблену вивісили прапори України та міста Лозова.

Діти вже побували на танцювальному фестивалі аматорських колективів, найближчим часом мають відвідати розважальний центр та планують поїхати на риболовлю до річки Мерт.

Зустрілися діти й зі своїми земляками. Під час спільного обіду поспілкувалися  з родинами-переселенцями з Харкова.

Також у поїздці діти вивчають французьку мову.

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Фото: LozovaNews

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 15:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Томблен у Франції відвідують 20 дітей віком від 8 до 20 років з Лозової.".